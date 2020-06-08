В Нижегородской области шесть человек пострадали в ДТП

"По предварительным данным, водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями - ВАЗ2115, Mitsubishi и Lada Granta. В результате шесть человек получили травмы, в то числе 13-летняя девочка. Среди пострадавших – трое водителей и трое пассажиров. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.