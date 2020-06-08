Нижегородская полиция начала проверку после нападения мастифа на ребенка

В Саратовской области ребенок попал в больницу после нападения собаки

В Саратовской области ребенок попал в больницу после нападения собаки

"По факту нападения собаки на ребенка полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Нападением собаки на ребенка также заинтересовались в региональном следственном управлении СК РФ. "Проводится проверка, устанавливаются условия, в которых содержат животное. Лицам, допустившим травмирование детей от укусов собаки, будет дана юридическая оценка", - заявили агентству в региональном СУСК.