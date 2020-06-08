Нижегородская полиция начала проверку после нападения мастифа на ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Девятилетний мальчик стал жертвой нападения тибетского мастифа в Нижегородской области, ребенок был госпитализирован с укусами, полиция и СК проводят проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств.
Ранее нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет о мальчике, на которого в поселке Новинки Богородского района напал тибетский мастиф - одна из самых крупных собак в мире, вес которой достигает 80 килограммов. В результате ребенок был госпитализирован с укусами ноги и руки. По словам жителей коттеджного поселка, где произошел инцидент, это не первое нападение мастифа на детей – в прошлом году гулявшая на поводке без намордника собака укусила за ногу девочку. Кроме того, в сюжете показаны кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как собака бегает по улицам коттеджного поселка, а подъехавшая на машине женщина пытается загнать ее в автомобиль.
"По факту нападения собаки на ребенка полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Нападением собаки на ребенка также заинтересовались в региональном следственном управлении СК РФ. "Проводится проверка, устанавливаются условия, в которых содержат животное. Лицам, допустившим травмирование детей от укусов собаки, будет дана юридическая оценка", - заявили агентству в региональном СУСК.
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Как сообщается на сайте СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил "тщательно установить все обстоятельства происшествий с детьми и оперативно доложить о проверке всех аспектов, изложенных журналистами". "В том числе глава СК России дал указание выяснить, имело ли место халатное отношение должностных лиц к своим обязанностям, повлекшее нарушение прав ребенка в случае нападения собаки. Ход и результаты проверок поставлены председателем Следственного комитета на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК.