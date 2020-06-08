СК проверит историю с девушкой, скачущей по автомобилю ДПС в Краснодаре

"В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой... девушка запрыгнула на капот служебного автомобиля сотрудников полиции, расположенного у одного из кафе на улице Красной города Краснодара, пробежала по его крыше и скрылась. Также на записи запечатлено, как один из молодых людей, находившихся там же, применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу… Для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает ведомство.