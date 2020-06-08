Американский кладоискатель нашел сундук с "сокровищами Фенна"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Гонка за "сокровищами Фенна" в Гонка за "сокровищами Фенна" в США завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями, который антиквар-самоучка десять лет назад спрятал в Скалистых горах, сообщает телеканал CNN

Форрест Фенн — ветеран Вьетнамской войны, который в 1972 году переехал в город Санта-Фе (штат Нью-Мексико ). Он начал карьеру арт-дилера и около 20 лет руководил одной из лучших галерей в стране. В 2010 году Фенн сообщил, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе сундук с сокровищами: золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни. Найти клад с помощью подсказок, зашифрованных в стихотворении Фенна, предлагалось всем желающим.

В поисках "сокровищ Фенна" приняли участие тысячи энтузиастов, несколько из них погибли во время экспедиций. Наконец сам хозяин клада объявил, что "сокровища найдены".

"Я не знаю, кто этот человек, но найти это место ему помогло стихотворение из моей книги", — говорится в заявлении на сайте Фенна. В интервью газете Santa Fe New Mexican он сообщил, что неизвестный кладоискатель "с Востока" подтвердил свою находку фотографией сокровищ.

Насколько туманными были "подсказки" Фенна, свидетельствуют фрагменты из стихотворения-ключа. "Поставьте их в дом Брауна. Там нет места для покорных", — говорилось, в частности. в тексте из 24 строк.