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2020-06-08T16:11
https://ria.ru/20200608/1572635822.html
Американский кладоискатель нашел сундук с "сокровищами Фенна"
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РИА Новости

Американский кладоискатель нашел сундук с "сокровищами Фенна"

15:50 08.06.2020 (обновлено: 16:11 08.06.2020)
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© AP Photo / Jeri Clausing Форрест Фенн
 Форрест Фенн
© AP Photo / Jeri Clausing
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Гонка за "сокровищами Фенна" в США завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями, который антиквар-самоучка десять лет назад спрятал в Скалистых горах, сообщает телеканал CNN.
Форрест Фенн — ветеран Вьетнамской войны, который в 1972 году переехал в город Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Он начал карьеру арт-дилера и около 20 лет руководил одной из лучших галерей в стране. В 2010 году Фенн сообщил, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе сундук с сокровищами: золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни. Найти клад с помощью подсказок, зашифрованных в стихотворении Фенна, предлагалось всем желающим.
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В поисках "сокровищ Фенна" приняли участие тысячи энтузиастов, несколько из них погибли во время экспедиций. Наконец сам хозяин клада объявил, что "сокровища найдены".
"Я не знаю, кто этот человек, но найти это место ему помогло стихотворение из моей книги", — говорится в заявлении на сайте Фенна. В интервью газете Santa Fe New Mexican он сообщил, что неизвестный кладоискатель "с Востока" подтвердил свою находку фотографией сокровищ.
Насколько туманными были "подсказки" Фенна, свидетельствуют фрагменты из стихотворения-ключа. "Поставьте их в дом Брауна. Там нет места для покорных", — говорилось, в частности. в тексте из 24 строк.
По словам самого Фенна, он спрятал клад, чтобы побудить людей к исследованию природы и дать им надежду во время "Великой рецессии", начавшейся после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Нью-МексикоСШАСанта-Фе (США)В мире
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