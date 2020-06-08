Суд признал законным возбуждение ФАС дела против нефтетрейдеров

Первая инстанция в августе 2019 года по заявлению "Солид-товарные рынки" признала недействительным приказ ФАС о возбуждении дела и определение ведомства о назначении дела к рассмотрению. Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия компаний подпадают под нарушение норм закона "О противодействии манипулированию рынком", а не закона "О защите конкуренции", по которому возбудила дело ФАС. Главное отличие этих составов правонарушения в том, что нормы первого из них применяются конкретно к организованным торгам, отметил суд. По его мнению, ФАС вышла за пределы полномочий, применив не тот состав правонарушения. Апелляция также подтвердила незаконность решения ФАС, однако ведомство обжаловало и это решение. Теперь кассация удовлетворила жалобу ФАС.