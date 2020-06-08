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2020-06-08T15:50
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Суд признал законным возбуждение ФАС дела против нефтетрейдеров
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РИА Новости

Суд признал законным возбуждение ФАС дела против нефтетрейдеров

15:50 08.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа признал законным возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела против нефтетрейдеров, подозреваемых в картеле на биржевых торгах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Мы выиграли. Решение первой инстанции и апелляции отменены", - сказали в пресс-службе.
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ФАС в феврале 2019 года возбудила дело против нефтетрейдеров АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревали в картельном сговоре на биржевых торгах на СПбМТСБ. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Из-за начала судебных разбирательств, ведомство было вынуждено приостановить рассмотрение дела до их окончания.
Первая инстанция в августе 2019 года по заявлению "Солид-товарные рынки" признала недействительным приказ ФАС о возбуждении дела и определение ведомства о назначении дела к рассмотрению. Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия компаний подпадают под нарушение норм закона "О противодействии манипулированию рынком", а не закона "О защите конкуренции", по которому возбудила дело ФАС. Главное отличие этих составов правонарушения в том, что нормы первого из них применяются конкретно к организованным торгам, отметил суд. По его мнению, ФАС вышла за пределы полномочий, применив не тот состав правонарушения. Апелляция также подтвердила незаконность решения ФАС, однако ведомство обжаловало и это решение. Теперь кассация удовлетворила жалобу ФАС.
Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета 2018 года. Кабмин в той ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая.
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СПбМТСБФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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