Следствие просит заочно арестовать экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заочно выдать санкцию на арест бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд 16 июля рассмотрит ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ранее СК Тюменской области сообщал, что Лисовиченко скрылся и объявлен в международный розыск. Тогда его обвиняли в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.
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Антипинский НПЗ мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом группы "Новый поток", но затем отошел Сбербанку как залог по кредиту. В 2018 году предприятие работало с перебоями, а в апреле 2019 года полностью прекратило производство. Оно снова возобновилось только в середине июля 2019 года.
Ранее в Сбербанке заявляли, что инициировали возбуждение уголовного дела против основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам.
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