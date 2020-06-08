Следствие просит заочно арестовать экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко

"Суд 16 июля рассмотрит ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Ранее в Сбербанке заявляли, что инициировали возбуждение уголовного дела против основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам.