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2020-06-08T15:49
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Следствие просит заочно арестовать экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко
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РИА Новости

Следствие просит заочно арестовать экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко

15:48 08.06.2020 (обновлено: 15:49 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заочно выдать санкцию на арест бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд 16 июля рассмотрит ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ранее СК Тюменской области сообщал, что Лисовиченко скрылся и объявлен в международный розыск. Тогда его обвиняли в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
18 июля 2019, 20:40
Экс-главу Антипинского НПЗ заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Антипинский НПЗ мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом группы "Новый поток", но затем отошел Сбербанку как залог по кредиту. В 2018 году предприятие работало с перебоями, а в апреле 2019 года полностью прекратило производство. Оно снова возобновилось только в середине июля 2019 года.
Ранее в Сбербанке заявляли, что инициировали возбуждение уголовного дела против основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
14 августа 2019, 15:40
Тюменские власти окажут поддержку для развития Антипинского НПЗ
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