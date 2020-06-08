Комитет ГД поддержал проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, член комитета Борис Менделевич.
Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". По действующему законодательству проводить вакцинацию могут исключительно организации государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Предлагается расширить сферу действия закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.
"Комитет поддержал", - сказал Менделевич по итогам заседания комитета.
Рассмотрение законопроекта Госдумой может состояться 23 июня, сообщил парламентарий.