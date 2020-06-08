Комитет ГД поддержал проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". По действующему законодательству проводить вакцинацию могут исключительно организации государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса

Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса

Предлагается расширить сферу действия закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.