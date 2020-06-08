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2020-06-08T15:47
https://ria.ru/20200608/1572635465.html
Комитет ГД поддержал проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
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РИА Новости

Комитет ГД поддержал проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

15:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, член комитета Борис Менделевич.
Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". По действующему законодательству проводить вакцинацию могут исключительно организации государственной и муниципальной систем здравоохранения.
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Предлагается расширить сферу действия закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.
"Комитет поддержал", - сказал Менделевич по итогам заседания комитета.
Рассмотрение законопроекта Госдумой может состояться 23 июня, сообщил парламентарий.
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Борис МенделевичЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
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