МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин уверен, что эпидемию коронавируса удастся преодолеть, в том числе благодаря социальным работникам, чья деятельность делает общество более добрым, сострадательным, цивилизованным.

Президент в понедельник провел по видеосвязи встречу с социальными работниками госучреждений и НКО. Он упомянул о последних событиях, связанных с пандемией COVID, отметив то, как люди откликнулись на чужую боль в этих сложных условиях.

"В этом тоже есть частичка результата прежних лет вашей работы. Мы за последние годы стараемся не только привлечь внимание к вашей деятельности, обратить на это внимание всего общества, но - может быть недостаточно - но все-таки стараемся и поддержать вас в ваших усилиях оказать помощь ближнему", - сказал Путин.

Он предположил, что всё это вместе дало результат, благодаря которому стране удается проходить и через сложные испытания, связанные с коронавирусом. "Я уверен, мы это преодолеем, - преодолеем в том числе благодаря вам и таким людям как вы", - подчеркнул Путин, обращаясь к соцработникам.

Президент добавил, что их миссия важна и для конкретных людей, которым они помогают, и для общества в целом.

"Потому что от работы таких людей как вы наше общество становится в целом добрее, нежнее - там, где нужно, сострадательнее, оно становится более цивилизованным, а значит более эффективным, работоспособным, имеющим перспективу развития. Это то, что составляет сердцевину нашего общества, то, что лежит в основе нашего государства", - заявил он.