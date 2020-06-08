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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T15:44
https://ria.ru/20200608/1572635169.html
Путин уверен, что эпидемию коронавируса удастся преодолеть
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301892_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a480fac8569f9758f456aeaf49edcd3.jpg
РИА Новости

Путин уверен, что эпидемию коронавируса удастся преодолеть

15:45 08.06.2020
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© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что эпидемию коронавируса удастся преодолеть, в том числе благодаря социальным работникам, чья деятельность делает общество более добрым, сострадательным, цивилизованным.
Президент в понедельник провел по видеосвязи встречу с социальными работниками госучреждений и НКО. Он упомянул о последних событиях, связанных с пандемией COVID, отметив то, как люди откликнулись на чужую боль в этих сложных условиях.
"В этом тоже есть частичка результата прежних лет вашей работы. Мы за последние годы стараемся не только привлечь внимание к вашей деятельности, обратить на это внимание всего общества, но - может быть недостаточно - но все-таки стараемся и поддержать вас в ваших усилиях оказать помощь ближнему", - сказал Путин.
Он предположил, что всё это вместе дало результат, благодаря которому стране удается проходить и через сложные испытания, связанные с коронавирусом. "Я уверен, мы это преодолеем, - преодолеем в том числе благодаря вам и таким людям как вы", - подчеркнул Путин, обращаясь к соцработникам.
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Президент добавил, что их миссия важна и для конкретных людей, которым они помогают, и для общества в целом.
"Потому что от работы таких людей как вы наше общество становится в целом добрее, нежнее - там, где нужно, сострадательнее, оно становится более цивилизованным, а значит более эффективным, работоспособным, имеющим перспективу развития. Это то, что составляет сердцевину нашего общества, то, что лежит в основе нашего государства", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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