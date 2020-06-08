ЦИК прокомментировал отказ Москвы от шатров для голосования

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Регионы вправе самостоятельно решать, какие из возможных форм организации голосования по поправкам использовать в большей или меньшей степени, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что не видит необходимости в организации дополнительных избирательных участков в шатрах на улице Москвы на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию.
"Возможности предоставлены, регион сам решает, исходя из имеющихся требований, какие в большей степени использовать формы, какие в меньшей степени. В любом случае, это никаким образом не нарушает, если в минимальной степени будет использовано голосование в легковозводимых сооружениях", - сказала Гришина РИА Новости.
Она добавила, что в принятых документах "прямо сказано, что именно субъект РФ определяет график и форматы организации голосования".
Как ранее заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, Центризбирком РФ совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.