ЦИК прокомментировал отказ Москвы от шатров для голосования

"Возможности предоставлены, регион сам решает, исходя из имеющихся требований, какие в большей степени использовать формы, какие в меньшей степени. В любом случае, это никаким образом не нарушает, если в минимальной степени будет использовано голосование в легковозводимых сооружениях", - сказала Гришина РИА Новости.