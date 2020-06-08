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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T15:41
https://ria.ru/20200608/1572634981.html
ЦИК прокомментировал отказ Москвы от шатров для голосования
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625256_0:181:2997:1867_1036x0_80_0_0_fc5b592ae65d2c96562d4fa15b95aead.jpg
РИА Новости

ЦИК прокомментировал отказ Москвы от шатров для голосования

15:41 08.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Регионы вправе самостоятельно решать, какие из возможных форм организации голосования по поправкам использовать в большей или меньшей степени, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что не видит необходимости в организации дополнительных избирательных участков в шатрах на улице Москвы на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию.
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"Возможности предоставлены, регион сам решает, исходя из имеющихся требований, какие в большей степени использовать формы, какие в меньшей степени. В любом случае, это никаким образом не нарушает, если в минимальной степени будет использовано голосование в легковозводимых сооружениях", - сказала Гришина РИА Новости.
Она добавила, что в принятых документах "прямо сказано, что именно субъект РФ определяет график и форматы организации голосования".
Как ранее заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, Центризбирком РФ совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
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