Российский робот стал сотрудником полиции Абу-Даби

Робот может общаться на английском и арабском языках. Для его эффективности была разработана специальная лингвистическая база, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также система распознавания лиц: Promobot "знает в лицо" всех сотрудников полиции, посетителей и разыскиваемых преступников.

"Для нас это не первый подобный опыт разработки: наши роботы уже трудятся в полиции Казахстана, российских МФЦ, отделениях сотовой связи в Турции, Национальном банке Омана, где выполняют похожие задачи. В этой должности робот исключает все так называемые "ошибки человеческого фактора" — он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот — никогда", - прокомментировал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.