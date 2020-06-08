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2020-06-08T15:40
https://ria.ru/20200608/1572634867.html
Российский робот стал сотрудником полиции Абу-Даби
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РИА Новости

Российский робот стал сотрудником полиции Абу-Даби

15:40 08.06.2020
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРобот Promobot V.4 на выставке технологического развития
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал сотрудником полиции Абу-Даби, он будет патрулировать, вести видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов столичной полиции и измерять температуру людям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Робот может общаться на английском и арабском языках. Для его эффективности была разработана специальная лингвистическая база, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также система распознавания лиц: Promobot "знает в лицо" всех сотрудников полиции, посетителей и разыскиваемых преступников.
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"Для нас это не первый подобный опыт разработки: наши роботы уже трудятся в полиции Казахстана, российских МФЦ, отделениях сотовой связи в Турции, Национальном банке Омана, где выполняют похожие задачи. В этой должности робот исключает все так называемые "ошибки человеческого фактора" — он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот — никогда", - прокомментировал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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РоссияPromobotФонд "Сколково"ТехнологииВ мире
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