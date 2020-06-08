Онищенко призвал москвичей после снятия ограничений помнить о гигиене

МОСКВА, 8 июн - РИА новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал москвичей осознанно подходить к снятию ограничений в Москве, проявить внимательность по отношению к своему здоровью и сохранить в повседневной жизни необходимые меры гигиены.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все основные ограничения, введенные из-за коронавируса, при условии сохранения эпидемиологической безопасности будут сняты в июне. С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим, с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.

"Решение Сергея Семеновича - это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок, режим гигиены", - сказал Онищенко РИА Новости.

Он также призвал граждан из группы риска обратить внимание на то, что с первых послаблений нужно еще тщательнее следить за состоянием здоровья, не перенапрягаться с физической активностью, стараться не гулять в разгар солнечной активности. "Поэтому давайте будем внимательнее. Надо исходить из того, что лето впереди, еще нагуляемся и компенсируем утраченное, с первого дня с места в карьер не надо", - добавил Онищенко.

Таких же мер по самосохранению нужно придерживаться и в отношении детей, считает депутат. Кроме того, активным гражданам тоже следует сейчас внимательно следить за своим здоровьем, особенно аллергикам.

"Я бы всем нам советовал следить за температурой тела, за недомоганиями, что это за недомогание - от того, что вы вдруг прошли 3 километра после двух месяцев практически обездвиженности в маленькой квартире или это следствие респираторного заболевания. Еще есть проблема с людьми, которые зависят от всякого рода цветений, сейчас будет здесь нужно отличать что это - аллергическая реакция или это инфекционное", - добавил он.

"Мы очень внимательно и очень осторожно начинаем стадию врабатываемости с соблюдением всех мер индивидуальной защиты", - подчеркнул Онищенко.