Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T15:38
https://ria.ru/20200608/1572634763.html
Онищенко призвал москвичей после снятия ограничений помнить о гигиене
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/43/1563774321_0:26:3074:1755_1036x0_80_0_0_27affafae6a47ea8898a3e489f83a3da.jpg
РИА Новости

Онищенко призвал москвичей после снятия ограничений помнить о гигиене

15:38 08.06.2020
268
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал москвичей осознанно подходить к снятию ограничений в Москве, проявить внимательность по отношению к своему здоровью и сохранить в повседневной жизни необходимые меры гигиены.
Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все основные ограничения, введенные из-за коронавируса, при условии сохранения эпидемиологической безопасности будут сняты в июне. С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим, с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Вчера, 04:54Распространение нового коронавируса
Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
"Решение Сергея Семеновича - это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок, режим гигиены", - сказал Онищенко РИА Новости.
Он также призвал граждан из группы риска обратить внимание на то, что с первых послаблений нужно еще тщательнее следить за состоянием здоровья, не перенапрягаться с физической активностью, стараться не гулять в разгар солнечной активности. "Поэтому давайте будем внимательнее. Надо исходить из того, что лето впереди, еще нагуляемся и компенсируем утраченное, с первого дня с места в карьер не надо", - добавил Онищенко.
Таких же мер по самосохранению нужно придерживаться и в отношении детей, считает депутат. Кроме того, активным гражданам тоже следует сейчас внимательно следить за своим здоровьем, особенно аллергикам.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции
20 мая, 15:47Распространение нового коронавируса
Онищенко рассказал о сбывшейся мечте увидеть москвичей в масках
"Я бы всем нам советовал следить за температурой тела, за недомоганиями, что это за недомогание - от того, что вы вдруг прошли 3 километра после двух месяцев практически обездвиженности в маленькой квартире или это следствие респираторного заболевания. Еще есть проблема с людьми, которые зависят от всякого рода цветений, сейчас будет здесь нужно отличать что это - аллергическая реакция или это инфекционное", - добавил он.
"Мы очень внимательно и очень осторожно начинаем стадию врабатываемости с соблюдением всех мер индивидуальной защиты", - подчеркнул Онищенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
220005
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоМосква
Рекомендуем
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве сохранится масочный режим и социальная дистанция
Президент РФ Владимир Путин
Путин уверен, что эпидемию коронавируса удастся преодолеть
Люди катаются на велосипедах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Собянин заявил о спаде пандемии в Москве
Люди на одной из улиц в Москве
В ВОЗ прокомментировали снятие ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал не допустить новой вспышки коронавируса
Молодой человек отдыхает в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве все основные ограничения из-за коронавируса снимут в июне
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития
Российский робот стал сотрудником полиции Абу-Даби
Здание Министерства культуры РФ в Москве
Федеральные учреждения культуры в Москве возобновят работу 9 июня
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Собянин оценил соблюдение режима ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Сквер у Новодевичьего женского монастыря в Москве
В Москве с 23 июня разрешат пользоваться лавочками и качелями
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
ЦИК прокомментировал отказ Москвы от шатров для голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
Лента новостейМолния