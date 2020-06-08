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2020-06-08T15:37
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Путин обещал разобраться со сложностями при оформлении выплат опекунам
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РИА Новости

Путин обещал разобраться со сложностями при оформлении выплат опекунам

15:37 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что возникают сложности при оформлении выплат временным опекунам детей, инвалидов и пожилых, и выразил уверенность, что просьба упростить процедуру выплаты на портале госуслуг будет услышана.
На встрече президента с социальными работниками госучреждений и НКО к Путину обратились с благодарностью за выплаты, которые положены опекунам детей и стариков. Главу государства при этом попросили упростить процедуру оформления заявки на выплату на портале госуслуг.
"Мы обратим на это внимание. Мне не понятно, почему какие-то сложности возникают, но коллеги слышат меня и, уверен, реакция будет", - сказал Путин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину в 2020 году 145,6 миллиона рублей на выплаты россиянам, которые приняли на временное или сопровождаемое проживание инвалидов, пожилых и детей-сирот. Выплаты составляют 12 130 рублей ежемесячно.
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