Путин обещал разобраться со сложностями при оформлении выплат опекунам

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что возникают сложности при оформлении выплат временным опекунам детей, инвалидов и пожилых, и выразил уверенность, что просьба упростить процедуру выплаты на портале госуслуг будет услышана.
На встрече президента с социальными работниками госучреждений и НКО к Путину обратились с благодарностью за выплаты, которые положены опекунам детей и стариков. Главу государства при этом попросили упростить процедуру оформления заявки на выплату на портале госуслуг.
"Мы обратим на это внимание. Мне не понятно, почему какие-то сложности возникают, но коллеги слышат меня и, уверен, реакция будет", - сказал Путин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину в 2020 году 145,6 миллиона рублей на выплаты россиянам, которые приняли на временное или сопровождаемое проживание инвалидов, пожилых и детей-сирот. Выплаты составляют 12 130 рублей ежемесячно.