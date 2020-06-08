В Приморье завели дело на мужчину, который лежал в чаше Вечного огня

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю по результатам доследственной проверки по сообщению в СМИ информации о том, что мужчина сидел в чаще Вечного огня на мемориале павшим на фронтах Великой Отечественной войны в городе Артеме, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.