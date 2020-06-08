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2020-06-08T15:38
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В Приморье завели дело на мужчину, который лежал в чаше Вечного огня
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РИА Новости

В Приморье завели дело на мужчину, который лежал в чаше Вечного огня

15:36 08.06.2020 (обновлено: 15:38 08.06.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следователи завели дело на мужчину, который лежал в чаше Вечного огня в приморском городе Артеме и курил, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, подозреваемым оказался 25-летний местный житель. Шестого июня он забрался в чашу Вечного огня памятника-мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, лег туда, оперевшись ногами на звезду чаши, и курил.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю по результатам доследственной проверки по сообщению в СМИ информации о том, что мужчина сидел в чаще Вечного огня на мемориале павшим на фронтах Великой Отечественной войны в городе Артеме, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали и доставили в следственный отдел для дачи показаний.
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Следственный комитет России (СК РФ)АртемПроисшествия
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