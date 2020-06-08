Профсоюзы прокомментировали предложение о почасовой оплате труда

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Представители профсоюзов назвали недостаточной сумму для почасовой оплаты труда, предложенную депутатами Представители профсоюзов назвали недостаточной сумму для почасовой оплаты труда, предложенную депутатами ЛДПР , сообщил РБК.

Ранее парламентарии направили в Госдуму законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для россиян, работающих по срочным договорам и неполный рабочий день, в котором предлагается установить его на уровне 150 рублей в час. В документе указывается, что эта сумма должна индексироваться раз в год.

По мнению председателя профсоюза работников общественного транспорта Юрия Дашкова, 150 рублей в час — слишком маленькая сумма.

"Я считаю, что адекватная средняя заработная плата по всем отраслям должна сейчас составлять 50 тысяч рублей, то есть примерно 250 рублей в час", — заявил он.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий назвал срочные договоры в его сфере неуместными. Единственный возможный случай их использования — замена временно нетрудоспособного работника. При этом минимальная сумма оплаты труда в час в сфере образования должна составлять около 400-500 рублей в час, добавил он.