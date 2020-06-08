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2020-06-08T16:43
https://ria.ru/20200608/1572634396.html
Профсоюзы прокомментировали предложение о почасовой оплате труда
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РИА Новости

Профсоюзы прокомментировали предложение о почасовой оплате труда

15:35 08.06.2020 (обновлено: 16:43 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Представители профсоюзов назвали недостаточной сумму для почасовой оплаты труда, предложенную депутатами ЛДПР, сообщил РБК.
Ранее парламентарии направили в Госдуму законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для россиян, работающих по срочным договорам и неполный рабочий день, в котором предлагается установить его на уровне 150 рублей в час. В документе указывается, что эта сумма должна индексироваться раз в год.
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По мнению председателя профсоюза работников общественного транспорта Юрия Дашкова, 150 рублей в час — слишком маленькая сумма.
"Я считаю, что адекватная средняя заработная плата по всем отраслям должна сейчас составлять 50 тысяч рублей, то есть примерно 250 рублей в час", — заявил он.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий назвал срочные договоры в его сфере неуместными. Единственный возможный случай их использования — замена временно нетрудоспособного работника. При этом минимальная сумма оплаты труда в час в сфере образования должна составлять около 400-500 рублей в час, добавил он.
Председатель профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин согласился с коллегами и также заявил, что минимальная сумма оплаты труда должна составлять не менее 250 рублей в час. В то же время он заявил, что поддерживает инициативу депутатов из ЛДПР.
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РоссияЛДПРГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Депутаты провокаторы. Давайте им платить почасовую зарплату по минимуму, который они предлагают.
8 июня, 15:55
Арсений Новиков
3130001
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