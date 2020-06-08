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Ядерные технологии
2020-06-08T16:24
https://ria.ru/20200608/1572634293.html
Проект развития атомных технологий внесут в правительство до 1 июля
https://cdn21.img.ria.ru/images/153367/01/1533670159_0:138:3077:1869_1036x0_80_0_0_6ee7747ccd010bf708779f1cf1922d22.jpg
РИА Новости

Проект развития атомных технологий внесут в правительство до 1 июля

15:33 08.06.2020 (обновлено: 16:24 08.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБелоярская атомная электростанция в Свердловской области
Белоярская атомная электростанция в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Белоярская атомная электростанция в Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Проект программы по развитию атомной энергетики по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина будет доработан и внесен в правительство до 1 июля, сообщает пресс-служба кабмина.
Сообщается, что 8 июня Мишустин провел совещание по обсуждению проекта комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии", которая рассчитана на период до 2024 года.
"Она дополняет национальные проекты, а также способствует достижению ряда национальных целей, о которых говорил президент. Это ускорение технологического развития и создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора", – приводятся слова Мишустина.
По его словам, программа направлена на решение ряда стратегических задач: прежде всего – на сохранение лидерства в сфере атомных технологий, а также на создание необходимого научно-технического задела для достижения самообеспеченности топливными ресурсами и снижения вредного воздействия на окружающую среду.
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"По поручению Михаила Мишустина проект программы будет доработан и внесен в Правительство до 1 июля", - говорится в сообщении.
В совещании приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, врио аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии – заместитель руководителя аппарата правительства России Игорь Боровков, статс-секретарь – заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков.
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Ядерные технологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Правительство РФЭкономика
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