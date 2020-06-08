В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Министерстве транспорта пока не готовы назвать дату возобновления полетов за границу, сначала нужно наладить перелеты по России с соблюдением мер против COVID-19 , заявили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минтрансе, регулярные проверки показывают, что в большинстве случаев авиакомпании и аэропорты соблюдают противоэпидемические меры, но есть и нарушения.

Так, есть случаи скученности пассажиров при поездке до самолета.

В Минтрансе отметили, что ведомство будет предпринимать все усилия для выполнения противоэпидемиологических мер при восстановлении авиасообщения внутри страны.

"Минтранс активно сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором в деле восстановления внутреннего туризма. Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности. Считаем эти два направления работы приоритетными в настоящий момент", — добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что говорить о сроках возобновления международных полетов можно будет, когда станет понятно, удалось ли наладить безопасные перелеты по России.

Ранее в понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.

Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.

Страна полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о пандемии.