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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T16:54
https://ria.ru/20200608/1572634073.html
В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568975752_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_f4ec513bf4106e44276d643cd2478b1a.jpg
РИА Новости

В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов

15:32 08.06.2020 (обновлено: 16:54 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАэропорт
Аэропорт
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аэропорт. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Министерстве транспорта пока не готовы назвать дату возобновления полетов за границу, сначала нужно наладить перелеты по России с соблюдением мер против COVID-19, заявили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в Минтрансе, регулярные проверки показывают, что в большинстве случаев авиакомпании и аэропорты соблюдают противоэпидемические меры, но есть и нарушения.
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В Минтрансе отметили, что ведомство будет предпринимать все усилия для выполнения противоэпидемиологических мер при восстановлении авиасообщения внутри страны.

"Минтранс активно сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором в деле восстановления внутреннего туризма. Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности. Считаем эти два направления работы приоритетными в настоящий момент", — добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что говорить о сроках возобновления международных полетов можно будет, когда станет понятно, удалось ли наладить безопасные перелеты по России.
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