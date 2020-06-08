В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса

ТАШКЕНТ, 8 июн - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 Узбекистане обострилась за последние сутки из-за пренебрежения населения санитарными правилами в период пандемии, заявил в понедельник начальник госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора при кабмине Нурмат Отабеков.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 4352, скончались 17 пациентов, 3354 выздоровели. По данным министерства здравоохранения страны, в воскресенье всего было зафиксировано 237 новых случаев COVID-19, это стало новым рекордом числа заболевших за день. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 15 апреля - 167 человек.

"К сожалению, среди населения увеличиваются случаи равнодушного отношения к советам и рекомендациям соблюдения правил гигиены, социальной дистанции, ношения масок. Мы видим, что ситуация обостряется", - сказал Отабеков в ходе онлайн-брифинга. По его данным, в воскресенье из 237 новых зарегистрированных случаев коронавируса 207 было выявлено у лиц, которые не находились под наблюдением на карантине.

Отабеков сообщил, что в настоящее время на карантине находятся более 45 тысяч человек, в том числе, около 22 тысяч - в лечебных стационарах. "Эпидемиологическая ситуация вокруг коронавируса в стране остается серьезной", - добавил глава госинспекции.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.