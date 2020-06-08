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2020-06-08T15:29
https://ria.ru/20200608/1572633883.html
Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572522993_0:0:3016:1698_1036x0_80_0_0_8c42811b713b9e17654e72f42fd28cc9.jpg
РИА Новости

Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений

15:29 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вопрос снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, относится к полномочиям мэра, которые реализуются в координации со штабом кабмина, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, согласовал ли мэр Москвы Сергей Собянин с президентом свои планы по снятию ограничений с 9 июня.
"Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства", - сказал Песков.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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