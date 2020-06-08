Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вопрос снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, относится к полномочиям мэра, которые реализуются в координации со штабом кабмина, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, согласовал ли мэр Москвы Сергей Собянин с президентом свои планы по снятию ограничений с 9 июня.
"Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства", - сказал Песков.
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