Путина пригласили на чай с пирогами в "Дом милосердия" под Ярославлем

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина пригласили заехать на чай с пирогами в "Дом милосердия" в одном из ярославских поселков, а сотрудница организации, поздравляя всех соцработников с профессиональным праздником, пожелала здоровья, добра и зарплат побольше.
Президент в понедельник по видеосвязи поговорил с социальными работниками госучреждений и НКО. Одной из участниц встречи стала Валентина Сопова - сотрудница благотворительной организации "Дом милосердия кузнеца Лобова", который работает в Ярославской области. Она рассказала о работе организации в период эпидемии коронавируса и о планах участвовать в конкурсе на соискание президентского гранта.
"Вот так работаем, ждем вас в гости. Вы к нам собирались приехать в тот раз, но немножко не доехали. Так что приезжайте - чайку попьем, пирожков поедим", - предложила она, обращаясь к Путину.
"Всем добра, здоровья и зарплаты побольше". Самые важные пожелания Путину и всем соцработникам из Ярославской области pic.twitter.com/ervysIeX1Z— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 8, 2020
Тот поблагодарил за приглашение, пожелал всего самого доброго и работникам, и подопечным "Дома милосердия". Он также поздравил сотрудников организации с профессиональным праздником - Днем социального работника.
"Спасибо, и всех я тоже поздравляю. Потому что работают одни женщины. И всем добра, здоровья и зарплаты побольше", - ответила женщина.
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