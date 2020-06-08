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2020-06-08T15:31
https://ria.ru/20200608/1572633854.html
Путина пригласили на чай с пирогами в "Дом милосердия" под Ярославлем
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РИА Новости

Путина пригласили на чай с пирогами в "Дом милосердия" под Ярославлем

15:29 08.06.2020 (обновлено: 15:31 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина пригласили заехать на чай с пирогами в "Дом милосердия" в одном из ярославских поселков, а сотрудница организации, поздравляя всех соцработников с профессиональным праздником, пожелала здоровья, добра и зарплат побольше.
Президент в понедельник по видеосвязи поговорил с социальными работниками госучреждений и НКО. Одной из участниц встречи стала Валентина Сопова - сотрудница благотворительной организации "Дом милосердия кузнеца Лобова", который работает в Ярославской области. Она рассказала о работе организации в период эпидемии коронавируса и о планах участвовать в конкурсе на соискание президентского гранта.
"Вот так работаем, ждем вас в гости. Вы к нам собирались приехать в тот раз, но немножко не доехали. Так что приезжайте - чайку попьем, пирожков поедим", - предложила она, обращаясь к Путину.
Тот поблагодарил за приглашение, пожелал всего самого доброго и работникам, и подопечным "Дома милосердия". Он также поздравил сотрудников организации с профессиональным праздником - Днем социального работника.
"Спасибо, и всех я тоже поздравляю. Потому что работают одни женщины. И всем добра, здоровья и зарплаты побольше", - ответила женщина.
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