СМИ узнали секрет успеха похудевшей на 45 килограммов Адель

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сбросившая 45 килограммов певица Сбросившая 45 килограммов певица Адель придерживается правильного питания, пишет The Sun

Авторы публикации выяснили, что артистка отказалась от готовки и заказывает полезную еду, ее дневной рацион не превышает 1700 калорий. Она предпочитает продукты с низким содержанием углеводов.

Как правило, узнала газета, Адель питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки или яйца, а днем и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьет много воды и ест фрукты.