Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-08T15:52
https://ria.ru/20200608/1572633788.html
СМИ узнали секрет успеха похудевшей на 45 килограммов Адель
https://cdn25.img.ria.ru/images/155563/76/1555637679_0:129:3082:1863_1036x0_80_0_0_ad06d0df0ea5e316707690cb6cb7f7b5.jpg
РИА Новости

СМИ узнали секрет успеха похудевшей на 45 килограммов Адель

15:28 08.06.2020 (обновлено: 15:52 08.06.2020)
7967
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сбросившая 45 килограммов певица Адель придерживается правильного питания, пишет The Sun.
Авторы публикации выяснили, что артистка отказалась от готовки и заказывает полезную еду, ее дневной рацион не превышает 1700 калорий. Она предпочитает продукты с низким содержанием углеводов.
Как правило, узнала газета, Адель питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки или яйца, а днем и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьет много воды и ест фрукты.
Ранее личный тренер артистки Пит Герасимо рассказал, что у нее не было цели стать примером для подражания. Главным стимулом похудения Адель было желание улучшить здоровье после беременности. Она поменяла пищевые привычки и стала заниматься спортом.
Говяжий стейк с овощами
2 июня, 12:05ЗОЖ
Названы продукты для похудения, которые нужно есть на обед и ужин
1931176814
Обсудить 7
КультураШоу-бизнесАдель ЭдкинсВеликобритания
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Кадр из фильма Джон Уик 3
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере — правда
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Форрест Фенн
Американский кладоискатель нашел сундук с "сокровищами Фенна"
Летчик Иван Кожедуб в районе румынского города Яссы
"Об этом умолчали": зачем Иван Кожедуб сбивал американские самолеты
Протестующие в Вашингтоне
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Автомобиль въезжает в протестующих в Сиэтле. Кадры очевидцев
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Природа Сибири
Эксперты оценили сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Смартфон Huawei P40 Pro
HUAWEI начинает продавать в России смартфоны в главном цвете 2020 года
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния