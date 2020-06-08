В Москве проведут онлайн-подготовку наблюдателей к голосованию

"Мы, как общественная палата, приняли решение не позднее завтрашнего дня на официальном сайте ОП Москвы разместить раздел о наборе в корпус наблюдателей за проведением общероссийского голосования. Организовать в период с 15 до 21 июня дистанционную подготовку и обучение наблюдателей", - сказал Ремчуков.