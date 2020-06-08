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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T15:24
https://ria.ru/20200608/1572633625.html
В Москве проведут онлайн-подготовку наблюдателей к голосованию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

В Москве проведут онлайн-подготовку наблюдателей к голосованию

15:24 08.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Общественная палата Москвы организует в период с 15 до 21 июня дистанционную подготовку наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, сообщил на заседании председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в понедельник.
"Мы, как общественная палата, приняли решение не позднее завтрашнего дня на официальном сайте ОП Москвы разместить раздел о наборе в корпус наблюдателей за проведением общероссийского голосования. Организовать в период с 15 до 21 июня дистанционную подготовку и обучение наблюдателей", - сказал Ремчуков.
Как в свою очередь отметил заместитель председателя общественной палаты Вадим Ковалев, во время голосования наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, на участках будет замер температуры и будет соблюдаться социальная дистанция.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Колл-центр
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