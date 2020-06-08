В Москве проведут онлайн-подготовку наблюдателей к голосованию

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Общественная палата Москвы организует в период с 15 до 21 июня дистанционную подготовку наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, сообщил на заседании председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в понедельник.
"Мы, как общественная палата, приняли решение не позднее завтрашнего дня на официальном сайте ОП Москвы разместить раздел о наборе в корпус наблюдателей за проведением общероссийского голосования. Организовать в период с 15 до 21 июня дистанционную подготовку и обучение наблюдателей", - сказал Ремчуков.
Как в свою очередь отметил заместитель председателя общественной палаты Вадим Ковалев, во время голосования наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, на участках будет замер температуры и будет соблюдаться социальная дистанция.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.