Голикова обсудила с Путиным варианты закупки препарата "Спинраза"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина поручить проработать варианты финансирования закупки препарата "Спинраза", используемого при лечении спинально-мышечной атрофии, глава государства согласился с ней.
На встрече с работниками социальных учреждений и НКО президенту рассказали о лекарстве "Спинраза", используемом для лечения спинально-мышечной атрофии, однако его стоимость очень велика, не все регионы могут обеспечить им пациентов. Президент отметил, что обсуждал это заболевание с Голиковой.
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"Это действительно очень серьезная проблема, о которой сказал коллега... мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему", - сказала вице-премьер на встрече.
Голикова уточнила, что речь идет о средствах регионов, частично средствах федерального бюджета, а также о привлечении социально-ориентированного бизнеса, чтобы они вложились в создание фонда поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящих лекарствах.
"Если вы дадите такое поручение, мы его с удовольствием проработаем, поскольку это очень значимая проблема", - добавила Голикова.
"Договорились, Татьяна Алексеевна. Давайте сделаем это", - ответил президент.
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