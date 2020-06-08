Голикова обсудила с Путиным варианты закупки препарата "Спинраза"

На встрече с работниками социальных учреждений и НКО президенту рассказали о лекарстве "Спинраза", используемом для лечения спинально-мышечной атрофии, однако его стоимость очень велика, не все регионы могут обеспечить им пациентов. Президент отметил, что обсуждал это заболевание с Голиковой.

"Это действительно очень серьезная проблема, о которой сказал коллега... мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему", - сказала вице-премьер на встрече.

Голикова уточнила, что речь идет о средствах регионов, частично средствах федерального бюджета, а также о привлечении социально-ориентированного бизнеса, чтобы они вложились в создание фонда поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящих лекарствах.

"Если вы дадите такое поручение, мы его с удовольствием проработаем, поскольку это очень значимая проблема", - добавила Голикова.