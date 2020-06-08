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Культура
2020-06-08T15:27
https://ria.ru/20200608/1572633319.html
Любимова: начало съемок – первый шаг к возобновлению работы кинокомпаний
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РИА Новости

Любимова: начало съемок – первый шаг к возобновлению работы кинокомпаний

15:19 08.06.2020 (обновлено: 15:27 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкХор во время записи в музыкальной студии "Мосфильм"
Хор во время записи в музыкальной студии Мосфильм
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Возобновление съемок в Москве является серьезным шагом на пути к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний, это позволит нагнать сдвинутые из-за эпидемиологической ситуации съемочные календарные планы, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 июня театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции, заработают студии звукозаписи и киностудии.
"Мы благодарны такому оперативному решению о возобновлении киносъемочной деятельности в столице. Возможность начать работу съемочных групп здесь, пусть даже с некоторыми ограничениями, - серьезный шаг к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний. Есть много проектов, съемки которых необходимо провести именно в летние месяцы, и возобновление киносъемок позволит постепенно нагонять календарные планы, которые и так уже оказались сдвинуты", – заявила Любимова.
Съемки также возобновились в Подмосковье при условии очного присутствия на площадке не более 50 человек. Как ранее сообщала пресс-служба министерства культуры, Московская областная кинокомиссия получила порядка 30 запросов на кинопроизводство.
Сцена из спектакля Варвары в Малом театре
Вчера, 14:21
Театры, концертные залы и цирки смогут проводить репетиции в Москве
100000
КультураОльга ЛюбимоваКино и сериалыНовости культурыСергей Собянин
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