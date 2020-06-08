В Красноярске мужчина избил ребенка и угрожал подросткам пистолетом

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что неизвестный мужчина избил 10-летнего ребенка а потом стал угрожать пистолетом подросткам в Красноярске, сообщает региональный главк ГСУ СК.
"Восьмого июня 2020 года в новостной ленте ТК "ТВК" размещена информация о том, что в Ленинском районе краевого центра неустановленный мужчина схватил за капюшон 10-летнего мальчика и беспричинно нанес ему травмы. Когда находившиеся рядом друзья попытались помочь мальчику - мужчина достал пистолет и направил его на подростков", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.