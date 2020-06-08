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2020-06-08T15:15
https://ria.ru/20200608/1572633100.html
В Дагестане цена на медицинские маски снизилась до 10-15 рублей
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РИА Новости

В Дагестане цена на медицинские маски снизилась до 10-15 рублей

15:15 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдноразовые медицинские маски
Одноразовые медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Одноразовые медицинские маски. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Цена на медицинские маски в Дагестане снизилась до 10-15 рублей, сообщила РИА Новости представитель УФАС по республике.
По данным ведомства, на пике пандемии медицинские маски в аптеках продавались по 20-25 рублей, наблюдался их дефицит, при этом за 100 рублей и выше их продавали, как правило, спекулянты.
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"По нашим данным, цены на медмаски в аптеках (на сегодняшний день - ред.) от 10 до 15 рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в Дагестане поменялась в лучшую сторону, но регион пока далёк от возвращения в спокойный формат жизни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоРеспублика ДагестанЗдоровье - Общество
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