В Дагестане цена на медицинские маски снизилась до 10-15 рублей

МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Цена на медицинские маски в Дагестане снизилась до 10-15 рублей, сообщила РИА Новости представитель УФАС по республике.
По данным ведомства, на пике пандемии медицинские маски в аптеках продавались по 20-25 рублей, наблюдался их дефицит, при этом за 100 рублей и выше их продавали, как правило, спекулянты.
"По нашим данным, цены на медмаски в аптеках (на сегодняшний день - ред.) от 10 до 15 рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в Дагестане поменялась в лучшую сторону, но регион пока далёк от возвращения в спокойный формат жизни.
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