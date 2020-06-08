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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T15:14
https://ria.ru/20200608/1572633045.html
Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1036x0_80_0_0_c37d6eca0ea6400cc53b07c931bcad7c.jpg
РИА Новости

Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области

15:14 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Ивановская область, где пятый день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов, подходит к пику заболеваемости, рассказал в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
По состоянию на 8 июня в регионе зарегистрированы 2 822 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 117 диагнозов. Среди новых пациентов 66 обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими - 49 человек и два человека прибыли из Москвы.
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"Новых очагов за сутки не зарегистрировано. Мы постепенно двигаемся к пику заболевания. В некоторых районах отмечен заметный рост заболеваемости. Все это бытовые очаги, чаще всего их возникновение связано с тем, что приехали члены семьи, работающие вахтовым методом в Москве, Подмосковье, Владимирской области. Круг контактных лиц установлен, часть пациентов госпитализировали в стационар, часть будет лечиться на дому", – сказал Фокин.
На стационарном лечении в области находится 735 человек, из них на кислородной поддержке 150 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 13 пациентов. Свободных коек для пациентов с коронавирусом в настоящий момент – 72.
"На протяжении прошлой недели и на выходных наметилась устойчивая тенденция роста количества пациентов, которым требуется кислородная поддержка. К сожалению, смещаются акценты в сторону увеличения количества больных средней степени тяжести и тяжелых больных. Выросло количество пневмоний", - пояснил Фокин.
За сутки выписаны 27 человек, таким образом, в Ивановской области выздоровел 1091 пациент с подтвержденным COVID-19. Умерли 22 пациента, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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