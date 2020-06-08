Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области

Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Ивановская область , где пятый день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов, подходит к пику заболеваемости, рассказал в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

По состоянию на 8 июня в регионе зарегистрированы 2 822 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 117 диагнозов. Среди новых пациентов 66 обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими - 49 человек и два человека прибыли из Москвы

"Новых очагов за сутки не зарегистрировано. Мы постепенно двигаемся к пику заболевания. В некоторых районах отмечен заметный рост заболеваемости. Все это бытовые очаги, чаще всего их возникновение связано с тем, что приехали члены семьи, работающие вахтовым методом в Москве, Подмосковье Владимирской области . Круг контактных лиц установлен, часть пациентов госпитализировали в стационар, часть будет лечиться на дому", – сказал Фокин.

На стационарном лечении в области находится 735 человек, из них на кислородной поддержке 150 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 13 пациентов. Свободных коек для пациентов с коронавирусом в настоящий момент – 72.

"На протяжении прошлой недели и на выходных наметилась устойчивая тенденция роста количества пациентов, которым требуется кислородная поддержка. К сожалению, смещаются акценты в сторону увеличения количества больных средней степени тяжести и тяжелых больных. Выросло количество пневмоний", - пояснил Фокин.

За сутки выписаны 27 человек, таким образом, в Ивановской области выздоровел 1091 пациент с подтвержденным COVID-19. Умерли 22 пациента, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.