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2020-06-08T15:14
https://ria.ru/20200608/1572632973.html
Премьер Армении анонсировал смену глав генштаба, СНБ и полиции
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РИА Новости

Премьер Армении анонсировал смену глав генштаба, СНБ и полиции

15:14 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о предстоящей смене глав генштаба Вооруженных сил, Службы национальной безопасности и полиции.

"Уважаемые соотечественники, я принял ряд важных решений, согласно которым генерал-лейтенант Оник Гаспарян будет назначен на должность начальника генерального штаба Вооруженных сил, полковник Аргишти Кярамян – директора Службы национальной безопасности, полковник Ваге Казарян – начальника полиции", - написал Пашинян в Facebook.

По его словам, соответственно, покинут свой пост действующий начальник генштаба Артак Давтян, директор СНБ Эдуард Мартиросян и глава полиции Арман Саркисян.
Он добавил, что решения де-юре вступят в силу после соответствующих указов президента Армена Саркисяна.
Гаспарян в данный момент занимает пост заместителя начальника генштаба, Кярамян – замдиректора СНБ, Казарян – командующего войсками полиции.
О причинах кадровых перестановок не сообщается.
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