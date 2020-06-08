Премьер Армении анонсировал смену глав генштаба, СНБ и полиции

ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о предстоящей смене глав генштаба Вооруженных сил, Службы национальной безопасности и полиции.
"Уважаемые соотечественники, я принял ряд важных решений, согласно которым генерал-лейтенант Оник Гаспарян будет назначен на должность начальника генерального штаба Вооруженных сил, полковник Аргишти Кярамян – директора Службы национальной безопасности, полковник Ваге Казарян – начальника полиции", - написал Пашинян в Facebook.
По его словам, соответственно, покинут свой пост действующий начальник генштаба Артак Давтян, директор СНБ Эдуард Мартиросян и глава полиции Арман Саркисян.
Он добавил, что решения де-юре вступят в силу после соответствующих указов президента Армена Саркисяна.
Гаспарян в данный момент занимает пост заместителя начальника генштаба, Кярамян – замдиректора СНБ, Казарян – командующего войсками полиции.
О причинах кадровых перестановок не сообщается.