В Москве продолжат дезинфицировать автомобили каршеринга

"С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время — автомобили продолжат дезинфицировать. И все же просим надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом - так безопаснее", - говорится в сообщении.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ограничения на работу каршеринга отменяются в столице с 9 июня. Работа операторов каршеринга в Москве была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Позже часть ограничений была снята: с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней.
27 мая, 21:48Каршеринги в Москве могут лишить льготной парковки
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