В Москве продолжат дезинфицировать автомобили каршеринга

"С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время — автомобили продолжат дезинфицировать. И все же просим надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом - так безопаснее", - говорится в сообщении.