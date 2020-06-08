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2020-06-08T15:14
https://ria.ru/20200608/1572632921.html
В Москве продолжат дезинфицировать автомобили каршеринга
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РИА Новости

В Москве продолжат дезинфицировать автомобили каршеринга

15:13 08.06.2020 (обновлено: 15:14 08.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля
Дезинфекция автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дезинфекция автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Автомобили каршеринга в Москве продолжат дезинфицировать, водителям рекомендуется ездить в масках и перчатках, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время — автомобили продолжат дезинфицировать. И все же просим надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом - так безопаснее", - говорится в сообщении.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ограничения на работу каршеринга отменяются в столице с 9 июня. Работа операторов каршеринга в Москве была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Позже часть ограничений была снята: с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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