Путин поручил подробнее информировать НКО о мерах поддержки

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития максимально подробно информировать социально ориентированные некоммерческие организации о доступных им мерах поддержки со стороны государства.

"Нужно и по тем мерам, решения по которым уже приняты, и по тем, которые готовятся, максимально и самым доступным образом информировать людей. Все должны знать, на что они имеют право, все люди, которых это касается. Иначе просто могут некоторые не воспользоваться тем, что государство предлагает в качестве помощи и поддержки", - обратился Путин к министру экономического развития Максиму Решетникову во время встречи с соцработниками госучреждений и НКО.

Он отметил, что необходимо вести информационно-разъяснительную работу через СМИ и Интернет.

В свою очередь Решетников рассказал, что на прошлой неделе Минэкономразвития составило реестр социально ориентированных НКО, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки в период распространения коронавируса. Как ранее сообщила пресс-служба ведомства, для социально ориентированных НКО, включенных в реестр, будет предоставлена возможность получить списание по налоговым платежам и страховым взносам за второй квартал текущего года, а также получить субсидируемые льготные кредиты на выплату части заработной платы на условиях, аналогичных предусмотренным для МСП (под 2% с условием возврата кредита и процентов).

"Всего 24 тысячи некоммерческих организаций включены сейчас в этот реестр, и они получили возможность с сегодняшнего дня обращаться за кредитами под 2% с последующим списанием", - сказал Решетников.

По его словам, в целом по этой программе банки уже одобрили выдачу займов субъектам МСП и другим предприятиям в пострадавших отраслях на 37 миллиардов рублей.