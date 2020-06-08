Ограничений на информирование в день голосования по поправкам не будет

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ограничений в распространении информации в день голосования по поправкам в конституцию не предусмотрено, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Каких-либо ограничений на распространение информации в день голосования не предусмотрено", - пояснила Гришина РИА Новости.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.