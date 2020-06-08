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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T15:11
https://ria.ru/20200608/1572632801.html
Ограничений на информирование в день голосования по поправкам не будет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572625256_0:181:2997:1867_1036x0_80_0_0_fc5b592ae65d2c96562d4fa15b95aead.jpg
РИА Новости

Ограничений на информирование в день голосования по поправкам не будет

15:11 08.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ограничений в распространении информации в день голосования по поправкам в конституцию не предусмотрено, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Каких-либо ограничений на распространение информации в день голосования не предусмотрено", - пояснила Гришина РИА Новости.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМайя ГришинаКонституция РФЦИК РФПолитика
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