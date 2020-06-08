Путин подписал закон о выплате довольствия погибшего военного его семье

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке выплаты денежного довольствия погибшего или без вести пропавшего военного его семье, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон обязывает выплачивать членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, денежную компенсацию вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом военнослужащих, право на получение которых военнослужащий имел, и не полученных им ко дню гибели (смерти) или на день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.

При этом из этих выплат не будут производиться удержания для возмещения ущерба, причиненного имуществу воинской части погибшим или умершим военнослужащим при исполнении обязанностей военной службы.

Кроме того, члены семьи погибшего, без вести пропавшего или захваченного в плен военного получат право на денежную компенсацию взамен положенного продовольственного пайка, подлежащего выдаче по просьбе военного-контрактника, проходившего службу за пределами РФ, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, "не полученного им ко дню его гибели или на день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим". Размер этой компенсации будет определять правительство.