Житель Сахалина погиб при нападении медведя

"Руководитель группы геодезистов, 47-летний житель Южно-Сахалинска, ушел один в лес, чтобы проверить состояние геодезического знака. Когда он не вернулся в положенное время, коллеги пошли его искать и наткнулись на окровавленные части его одежды. Они сразу же вызвали по телефону полицию, и оперативники нашли недалеко от автодороги тело пропавшего мужчины. Около погибшего были обнаружены медвежьи следы, но самого хищника уже не было", — рассказал собеседник агентства.