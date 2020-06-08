Выплаты за особые условия труда в период пандемии освободили от НДФЛ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал поправки в Налоговый кодекс, которые, в том числе, предусматривают освобождение от налога на доходы физлиц (НДФЛ) всех выплат за особые условия труда в период пандемии коронавируса.

"По моему поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс, сегодня этого документ мною подписан. Что он предусматривает? Первое - от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей. То есть положенные выплаты человек получит в полном объеме без налоговых удержаний", - сказал Путин в ходе встречи с соцработниками госучреждений и НКО.

Он отметил, что поправки также освобождают НКО и религиозные организации от страховых платежей и налогов.

"Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств, регионов. НКО - исполнители общественно-полезных услуг и поставщики социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, ну, за исключением НДС, за второй квартал текущего года. Такая форма поддержки распространяется и на организации традиционных религий России", - объяснил он.

"Средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что власти понимают риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов. "Но глубоко убежден: надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди. Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство", - заключил глава государства.