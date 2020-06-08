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2020-06-08T15:07
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Найденный в Пермском крае мальчик прошел 40 километров по тайге
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РИА Новости

Найденный в Пермском крае мальчик прошел 40 километров по тайге

15:07 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкТайга
Тайга
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Тайга. Архивное фото
ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Мальчик 10 лет, потерявшийся в тайге в Пермском крае, за трое суток прошел около 40 километров, прежде чем вышел к людям, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова.
"Ребенок прошел около 40 километров по тайге, если судить по его следам, по которым мы двигались. Он был сильно искусан насекомыми и обезвожен. Настоящее чудо, что он выжил. Мальчик вышел к трассе, где его подобрал водитель проезжавшего транспорта. Он довез его до деревни Верхний Будым. Ребенок рассказал, что слышал звук вертолета, разыскивающего его. Сейчас несовершеннолетнего не трогают, с ним работают психологи", — рассказала Макарова.
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Мальчик из поселка Лель Гайнского района пропал вечером 3 июня после поездки на велосипеде на реку с товарищами. Макарова уточнила, что группа волонтеров приехала к месту поисков вечером 4 июня. К этому моменту в лесу родными пропавшего и местными жителями, искавшими ребенка, было оставлено множество следов, поэтому долгое время волонтеры, спасатели и охотники с собаками не могли определить, где он шел.
Руководитель отряда волонтеров предположила, что ребенок смог выжить в тайге благодаря стойкому характеру, а также базовым знаниям правил нахождения в лесу, которым научил его папа.
По словам Макаровой, ребенка искали в труднопроходимой тайге, где встречаются медведи и другие дикие животные. "Полицейские, волонтеры и спасатели преодолевали бурелом, гнус, встречали следы диких зверей. Я сама видела медведицу с медвежонком. Много раз проваливались в болота, но все находились в хорошей физической форме, выбирались сами с помощью палок, веток, за которые можно ухватиться", — пояснила она, добавив, что в лесу также было много клещей. "У многих сейчас опухшие и отекшие от укусов мошкары ноги и руки, пошли нарывы. Каждый, кто участвовал в поисках, снял с себя как минимум по одному клещу", — заметила Макарова.
"Когда узнали, что мальчик найден живой, начали стрелять из ракетницы, ликовать. Вертолет кружил над лесом. Эти чувства не описать словами", — поделилась собеседница.
Ранее стало известно, что найденного 10-летнего мальчика положили в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, ему проводят терапию из-за обезвоживания. Жизни ребенка ничего не угрожает.
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21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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