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Религия и мировоззрение
2020-06-08T15:24
https://ria.ru/20200608/1572632542.html
Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572633004_0:58:800:508_1036x0_80_0_0_f14711627afc4c4511cb896a4cf50172.jpg
РИА Новости

Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне

15:06 08.06.2020 (обновлено: 15:24 08.06.2020)
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© Фото : сайт Русской духовной миссии в ИерусалимеПодворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
Подворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
© Фото : сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме
Подворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне. Архивное фото
ГАЗА, 8 июн - РИА Новости. Верховный суд Палестины отменил указ президента Махмуда Аббаса о предоставлении земельного участка в Хевроне Русской духовной миссии в Иерусалиме, сообщило агентство МААН.
"Верховный суд Палестины принял решение отменить указ президента Аббаса о предоставлении земельного участка в городе Хеврон Русской духовной миссии в Палестине", - сообщает агентство.
© AP Photo / Nasser ShiyoukhiМонах Русской православной церкви на территории подворья в городе Хеврон
Монах Русской православной церкви на территории подворья в городе Хеврон
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
Монах Русской православной церкви на территории подворья в городе Хеврон
Президент Махмуд Аббас в январе 2017 года принял решение о передаче земельного участка в Хевроне Русской духовной миссии в Иерусалиме. Речь идет об участке, где находится почитаемый в православном мире Мамврийский дуб, под сенью которого Аврааму, по библейскому преданию, явилась Святая Троица.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМахмуд АббасИерусалимПалестина
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