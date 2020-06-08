Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне

Президент Махмуд Аббас в январе 2017 года принял решение о передаче земельного участка в Хевроне Русской духовной миссии в Иерусалиме. Речь идет об участке, где находится почитаемый в православном мире Мамврийский дуб, под сенью которого Аврааму, по библейскому преданию, явилась Святая Троица.