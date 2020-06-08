"Делимобиль" продолжит соблюдать меры дезинфекции автомобилей

"Безусловно, мы рады возобновить работу в привычном формате и готовы к этому. Мы продолжим соблюдать все необходимые меры дезинфекции автомобилей и самым тщательным образом продолжим обрабатывать машины. Мы ждем всплеска поездок и убеждены, что услуга поминутной аренды автомобилей будет еще более востребованной, чем до приостановки работы", - сказали в пресс-службе "Делимобиля".