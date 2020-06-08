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2020-06-08T15:06
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"Делимобиль" продолжит соблюдать меры дезинфекции автомобилей
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РИА Новости

"Делимобиль" продолжит соблюдать меры дезинфекции автомобилей

15:06 08.06.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАвтомобили каршеринговой системы "Делимобиль"
Автомобили каршеринговой системы Делимобиль
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Автомобили каршеринговой системы "Делимобиль"
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Каршеринговый сервис "Делимобиль" готов возобновить работу в Москве в привычном формате и ждет всплеска поездок после снятия ограничений, продолжит соблюдать меры дезинфекции автомобилей, заявили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня отменяются ограничения на работу каршеринга в столице.
"Безусловно, мы рады возобновить работу в привычном формате и готовы к этому. Мы продолжим соблюдать все необходимые меры дезинфекции автомобилей и самым тщательным образом продолжим обрабатывать машины. Мы ждем всплеска поездок и убеждены, что услуга поминутной аренды автомобилей будет еще более востребованной, чем до приостановки работы", - сказали в пресс-службе "Делимобиля".
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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