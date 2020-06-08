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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T15:05
https://ria.ru/20200608/1572632454.html
В ОП рассказали о наблюдателях на голосовании по поправкам в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

В ОП рассказали о наблюдателях на голосовании по поправкам в Москве

15:05 08.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ожидается, что корпус наблюдателей на голосовании по поправкам в столице будет рекордно большим, в ближайшие дни будет известна цифра, сообщил журналистам председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в понедельник.
"Мы ожидаем это... Сейчас, я так понимаю, мы получим буквально в ближайшие дни цифру желающих участвовать в этом деле. Ожидается, что цифра будет очень большая", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что корпус наблюдателей будет рекордно большим.
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