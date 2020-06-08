В ОП рассказали о наблюдателях на голосовании по поправкам в Москве

"Мы ожидаем это... Сейчас, я так понимаю, мы получим буквально в ближайшие дни цифру желающих участвовать в этом деле. Ожидается, что цифра будет очень большая", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что корпус наблюдателей будет рекордно большим.