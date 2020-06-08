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2020-06-08T15:00
https://ria.ru/20200608/1572632024.html
В Кремле рассказали о режиме работы журналистов на очных встречах Путина
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572070126_0:437:2864:2048_1036x0_80_0_0_36edaa8b42bb8c88895e46f8b52c66ec.jpg
РИА Новости

В Кремле рассказали о режиме работы журналистов на очных встречах Путина

15:00 08.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и при режиме ограничений в РФ проводил очные встречи, решения по работе журналистов на мероприятиях будут принимать осторожно, советуясь со специалистами, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса.
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"Очные встречи президент проводил и ранее. Что касается режима работы прессы - будем принимать решения осторожно, советуясь со специалистами", - сказал Песков.
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Распространение нового коронавирусаРоссияСергей СобянинДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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