В Кремле рассказали о режиме работы журналистов на очных встречах Путина

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и при режиме ограничений в РФ проводил очные встречи, решения по работе журналистов на мероприятиях будут принимать осторожно, советуясь со специалистами, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса.
"Очные встречи президент проводил и ранее. Что касается режима работы прессы - будем принимать решения осторожно, советуясь со специалистами", - сказал Песков.
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