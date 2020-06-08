Россияне под санкциями получили право переводить судебные споры в РФ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве россиян-фигурантов зарубежных санкционных списков переводить споры из иностранных судов в российские, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения их имущества в России.

В законе уточняется, что к компетенции арбитражных судов РФ относятся дела по спорам с участием граждан, в отношении которых применяются меры ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением, союзом или государственным учреждением иностранного государства; споры между россиянином и иностранцем, если их основанием являются ограничительные меры, введенные иностранным государством, объединением, союзом или госучреждением иностранного государства в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.

Также лицо, в отношении которого инициировано разбирательство в иностранном суде, вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ по месту его нахождения или жительства с заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже, находящемся за пределами территории России.