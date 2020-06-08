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Россияне под санкциями получили право переводить судебные споры в РФ
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РИА Новости

Россияне под санкциями получили право переводить судебные споры в РФ

15:00 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве россиян-фигурантов зарубежных санкционных списков переводить споры из иностранных судов в российские, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
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В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения их имущества в России.
В законе уточняется, что к компетенции арбитражных судов РФ относятся дела по спорам с участием граждан, в отношении которых применяются меры ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением, союзом или государственным учреждением иностранного государства; споры между россиянином и иностранцем, если их основанием являются ограничительные меры, введенные иностранным государством, объединением, союзом или госучреждением иностранного государства в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.
Также лицо, в отношении которого инициировано разбирательство в иностранном суде, вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ по месту его нахождения или жительства с заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже, находящемся за пределами территории России.
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Со своей стороны, Арбитражный суд РФ на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения по требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже за пределами России на случай неисполнения им судебного акта, размер взыскания не должен превышать размера исковых требований, предъявленных в иностранном суде, международном арбитраже и понесенных стороной спора судебных расходов.
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Владимир ПутинПолитика
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