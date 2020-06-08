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2020-06-08T14:59
https://ria.ru/20200608/1572631933.html
Ройзман опроверг информацию, что ходил без маски на фестивале в Москве
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РИА Новости

Ройзман опроверг информацию, что ходил без маски на фестивале в Москве

14:59 08.06.2020
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© РИА Новости / Донат Сорокин / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман
© РИА Новости / Донат Сорокин
Перейти в фотобанк
Евгений Ройзман. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опроверг информацию о том, что он, болея коронавирусом, ходил без маски на книжном фестивале в Москве.
Ранее Ройзман сообщил на своей странице в Facebook, что заболел коронавирусом. При этом в Telegram-каналах появилась информация, что экс-мэр еще в воскресенье ходил по московскому книжному фестивалю без маски - притом, что, по его собственному признанию, еще пару дней назад почувствовал недомогание.
"Я не был в Москве. Я на самом деле соблюдал всевозможные меры, ко всему относился серьезно. Я даже тренировался в одиночку", - сказал Ройзман РИА Новости в понедельник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Telegram (приложение)Евгений РойзманМоскваЕкатеринбургОбщество
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