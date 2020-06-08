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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:57
https://ria.ru/20200608/1572631826.html
Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_0:0:2817:1585_1036x0_80_0_0_e214e00fb4dd9a504b32e80b74d5e05c.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

14:57 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с пандемией коронавируса, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции, оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.
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Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда, до 20 318 рублей. Суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями в текущем году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.
В составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, будут учитываться пожертвования в виде имущества и денежных средств, переданных организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО, которые являются получателями субсидий и грантов, централизованным религиозным организациям и учрежденным ими НКО. Учитываться будут и пожертвования другим НКО, включенным в реестр, в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Критерии для включения в такой реестр, порядок его ведения и уполномоченный орган установит правительство РФ.
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Малый и средний бизнес (МСБ) и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. От обложения НДС освобождается передача имущества и денежных средств, используемых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которые безвозмездно переданы органам госвласти или местного самоуправления, а также медицинским организациям.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль, единому сельхозналогу и при упрощенной системы налогообложения стоимость имущества, передаваемого для борьбы с COVID, будет включаться в расходы. А уплаченный при приобретении или импорте такого имущества НДС будет приниматься к вычету и не будет подлежать восстановлению. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, а в части освобождения МСБ, ИП, НКО и религиозных организаций от налогов и страховых взносов – возникшим с 1 апреля.
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