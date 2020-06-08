Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-08T19:03
https://ria.ru/20200608/1572631793.html
Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572160637_0:186:960:726_1036x0_80_0_0_e3f99e2573bb7aada4396caee9c0aa7b.jpg
РИА Новости

Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard

19:03 08.06.2020
295
© Фото : официальный сайт "Леди Гаги"Обложка музыкального альбома "Chromatica" певицы Стефани Джоанны Анджелины Джерманотты (Lady Gaga)
Обложка музыкального альбома Chromatica певицы Стефани Джоанны Анджелины Джерманотты (Lady Gaga)
© Фото : официальный сайт "Леди Гаги"
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Леди Гага со своим шестым альбомом "Chromatica", релиз которого состоялся 29 мая, вышла на первое место в чарте Billboard 200, сообщается на портале Billboard.
За первую неделю продаж в США его тираж составил 274 тысячи альбомных единиц (включая 205 тысяч проданных копий, 65 тысяч – прослушиваний через стриминговые сервисы и 4 тысячи цифровых загрузок) – с такими результатами он стал самым успешным женским альбомом с начала года в США.
Песня "Stupid Love" из "Chromatica" появилась в Сети в марте и тогда же стала пятой в рейтинге Billboard, а "Rain On Me" (с участием Арианы Гранде) стала номером один в чарте 6 июня.
Изначально предполагалось, что альбом выйдет 10 апреля, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, его выпуск был перенесен на конец мая.
Рейтинг Billboard выявляет самые популярные альбомы в США на основе объемов продаж, скачиваний и прослушиваний через стриминговые сервисы.
Билли Эйлиш и Финнеас О'Коннелл на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
27 апреля, 08:00Культура
В топе: как составляют хит-парады и что в них изменилось за 85 лет
200001
КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыШоу-бизнесАриана ГрандеLady Gaga (Стефани Джерманотта)США
Рекомендуем
Кадр из фильма Джон Уик 3
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере — правда
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Президент РФ Владимир Путин
В России появится единый регистр сведений о населении
Исследовательское судно Адмирал Владимирский прибыло на Сейшельские острова
Кругосветка 200-летия. Новая русская экспедиция к берегам Антарктиды
Монтажник на вышке сотовой связи
Пандемия может ускорить вывод из эксплуатации сетей 3G, заявили операторы
Летчик Иван Кожедуб в районе румынского города Яссы
"Об этом умолчали": зачем Иван Кожедуб сбивал американские самолеты
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Собянин отменил пропускной режим и график прогулок
Сталинградская битва. Штурм дома. Ноябрь 1942 г.
"Подарки" от гитлеровцев: как фашисты убивали после отступления
Логотип Газпрома
Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге
Кадр из фильма Аванпост
Российский фильм "Аванпост" покажут в 90 странах, в том числе США и Китае
Супер Жорик - Золото
Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния