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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:56
https://ria.ru/20200608/1572631725.html
В Киевской области выявили вспышку COVID-19 в детском саду
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Киевской области выявили вспышку COVID-19 в детском саду

14:56 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в одном из детских садов в Броварах Киевской области Украины, сообщил мэр города Игорь Сапожко.
По последним данным минздрава Украины, в Киевской области зафиксировано 1812 случаев коронавируса, 577 пациентов выздоровели. Всего в стране выявлены 27 462 заразившихся, выздоровели 12195 человек, 797 умерли.

"Оперативная информация по ситуации в детсаду "Калинка". Утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех сотрудников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заразилась коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у девяти детей и трех взрослых оказались положительными. Двое детей доставлены в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - написал Сапожко на своей странице в Facebook.

По его словам, детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все сотрудники заведения и родители детей, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Все остальные дошкольные учреждения города продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБроварыВОЗКиевская областьУкраинаВ мире
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