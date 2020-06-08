В Киевской области выявили вспышку COVID-19 в детском саду

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в одном из детских садов в Броварах Киевской области Украины, сообщил мэр города Игорь Сапожко.
По последним данным минздрава Украины, в Киевской области зафиксировано 1812 случаев коронавируса, 577 пациентов выздоровели. Всего в стране выявлены 27 462 заразившихся, выздоровели 12195 человек, 797 умерли.
"Оперативная информация по ситуации в детсаду "Калинка". Утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех сотрудников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заразилась коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у девяти детей и трех взрослых оказались положительными. Двое детей доставлены в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - написал Сапожко на своей странице в Facebook.
По его словам, детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все сотрудники заведения и родители детей, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Все остальные дошкольные учреждения города продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.