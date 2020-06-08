В Киевской области выявили вспышку COVID-19 в детском саду

"Оперативная информация по ситуации в детсаду "Калинка". Утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех сотрудников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заразилась коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у девяти детей и трех взрослых оказались положительными. Двое детей доставлены в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - написал Сапожко на своей странице в Facebook.