Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
"Перед нами было три варианта действий. Первый – с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй – вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью", - написал мэр.
По его словам, третий вариант стал средним между этими двумя.
"Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали", - добавил Собянин.
Мэр отметил, что этот вариант, с одной стороны, сохранил функционирование системообразующих организаций, позволил выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны и сохранить работу для большинства горожан.
"С другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Задача была – защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска – пожилых и хронически больных граждан", - подчеркнул мэр.
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