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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:55
https://ria.ru/20200608/1572631621.html
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572530586_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_72b4dbf6a4bbf60a06bb248f9623de67.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

14:55 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
"Перед нами было три варианта действий. Первый – с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй – вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью", - написал мэр.
По его словам, третий вариант стал средним между этими двумя.
"Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали", - добавил Собянин.
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Мэр отметил, что этот вариант, с одной стороны, сохранил функционирование системообразующих организаций, позволил выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны и сохранить работу для большинства горожан.
"С другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Задача была – защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска – пожилых и хронически больных граждан", - подчеркнул мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
Популярные комментарии
А четвертого варианта, который прописан в законодательстве на случай эпидемии и подробно расписанного, и применяемого при ежегодных эпидемиях тоже не было, а? К слову, а эпидимический порог-то был превышен нет?, а, математики - посчитайте-ка...
8 июня, 15:18
Antti Ihalainen
2600006
Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения N 52-ФЗ от 30.03.1999 нарушен не был. На счет выбранных вариантах можно спорить, но выбранный вариант по сравнению с другими странами не плох.
8 июня, 16:46
Dmitriy Koshnikov
900003
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