В России создадут федеральный регистр сведений о населении

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.

Регистр будет содержать актуальные и достоверные данные о гражданине: ФИО, дату рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также подтверждающие это номера актов и документов.

Доступ к этим сведениям получат государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, сам гражданин или его законный представитель. У последних будет право менять данные.

Закон обязывает уполномоченный орган — Федеральную налоговую службу — обеспечить защиту записи во избежание несанкционированного доступа или уничтожения.

Кроме того, документ наделяет президента правом определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в регистр ранее не учтенные сведения, а также обрабатывать уже имеющиеся.

Порядок изменения сведений на основании обращения физлица или его законного представителя определит правительство.