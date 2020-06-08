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В России создадут федеральный регистр сведений о населении
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РИА Новости

В России создадут федеральный регистр сведений о населении

14:51 08.06.2020 (обновлено: 17:47 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Регистр будет содержать актуальные и достоверные данные о гражданине: ФИО, дату рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также подтверждающие это номера актов и документов.
Доступ к этим сведениям получат государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, сам гражданин или его законный представитель. У последних будет право менять данные.
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Закон обязывает уполномоченный орган — Федеральную налоговую службу — обеспечить защиту записи во избежание несанкционированного доступа или уничтожения.
Кроме того, документ наделяет президента правом определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в регистр ранее не учтенные сведения, а также обрабатывать уже имеющиеся.
Порядок изменения сведений на основании обращения физлица или его законного представителя определит правительство.
Использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.
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