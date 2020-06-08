Первая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Алабино

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В подмосковном Алабино прошла первая репетиция парада Победы, запланированного на 24 июня на Красной площади, сообщили в понедельник в Минобороны.
"В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.
Уточняется, что участникам парада предстоит провести еще шесть тренировок в Алабино и две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция состоится 20 июня.
"К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформированная из более чем 40 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения "Юнармия", а также военнослужащие других силовых ведомств", — говорится в сообщении.
Наряду с историческими боевыми машинами в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые.