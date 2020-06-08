Первая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Алабино

"В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Уточняется, что участникам парада предстоит провести еще шесть тренировок в Алабино и две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция состоится 20 июня.