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75 лет Великой Победы
2020-06-08T15:16
https://ria.ru/20200608/1572631130.html
Первая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Алабино
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936300_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a2125f1e8042bc12ac1f71905e51d26a.jpg
РИА Новости

Первая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Алабино

14:48 08.06.2020 (обновлено: 15:16 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В подмосковном Алабино прошла первая репетиция парада Победы, запланированного на 24 июня на Красной площади, сообщили в понедельник в Минобороны.

"В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Уточняется, что участникам парада предстоит провести еще шесть тренировок в Алабино и две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция состоится 20 июня.
"К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформированная из более чем 40 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения "Юнармия", а также военнослужащие других силовых ведомств", — говорится в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыЮнармияАлабиноПарад ПобедыОбщество
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