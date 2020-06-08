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2020-06-08T14:47
https://ria.ru/20200608/1572631096.html
В Приморье задержали мужчину, который лежал в чаше Вечного огня
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РИА Новости

В Приморье задержали мужчину, который лежал в чаше Вечного огня

14:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вечный огонь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Полиция в Приморье задержала мужчину, причастного к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по региону Ирина Сырова.
Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь. В управлении МВД по региону РИА Новости ранее сообщили, что полиция проверяет видео и устанавливает личность причастного к происшествию. СК в Приморье также начал проверку.
"Сотрудниками полиции задержан 25-летний местный житель, причастный к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. Он доставлен в отдел полиции и дал признательные показания", - сообщила Сырова.
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Следственный комитет России (СК РФ)Приморский крайПроисшествия
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