В Приморье задержали мужчину, который лежал в чаше Вечного огня

Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь. В управлении МВД по региону РИА Новости ранее сообщили, что полиция проверяет видео и устанавливает личность причастного к происшествию. СК в Приморье также начал проверку.