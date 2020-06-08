В Приморье задержали мужчину, который лежал в чаше Вечного огня

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Полиция в Приморье задержала мужчину, причастного к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по региону Ирина Сырова.
Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь. В управлении МВД по региону РИА Новости ранее сообщили, что полиция проверяет видео и устанавливает личность причастного к происшествию. СК в Приморье также начал проверку.
"Сотрудниками полиции задержан 25-летний местный житель, причастный к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. Он доставлен в отдел полиции и дал признательные показания", - сообщила Сырова.