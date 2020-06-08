В Приангарье число случаев COVID-19 превысило три тысячи

Отмечается, что темпы прироста заразившихся коронавирусом в Приангарье пока не снижаются, при этом местное распространение инфекции составляет более 73%. Однако ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, постепенно снимаются. Так, с 7 июня в Иркутской области прекратила действие практика обязательного размещения прилетевших в регион пассажиров в обсерваторы или на самоизоляцию. Прибывшие могут быть изолированы только по эпидемическим показаниям, если такое решение примет главный государственный санитарный врач Иркутской области. Обязательное размещение в обсерваторы сохраняется только для вахтовиков.