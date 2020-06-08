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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:47
https://ria.ru/20200608/1572631046.html
В Приангарье число случаев COVID-19 превысило три тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1036x0_80_0_0_8a9d8481a5daa10aced0478a98efbdca.jpg
РИА Новости

В Приангарье число случаев COVID-19 превысило три тысячи

14:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ИРКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной, общее число выявленных случаев превысило три тысячи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На заседание оперативного штаба, которое состоялось в понедельник в правительстве Иркутской области, отмечалось, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается сложной.
"В Иркутской области в общей сложности зарегистрировано 3083 заболевших. Прирост за сутки – 206 случаев, госпитализировано 2223 человека, из них 1247 вахтовиков. Выздоровел 831 пациент, умерло 14 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что темпы прироста заразившихся коронавирусом в Приангарье пока не снижаются, при этом местное распространение инфекции составляет более 73%. Однако ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, постепенно снимаются. Так, с 7 июня в Иркутской области прекратила действие практика обязательного размещения прилетевших в регион пассажиров в обсерваторы или на самоизоляцию. Прибывшие могут быть изолированы только по эпидемическим показаниям, если такое решение примет главный государственный санитарный врач Иркутской области. Обязательное размещение в обсерваторы сохраняется только для вахтовиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИркутская область
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