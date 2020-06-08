В Приангарье число случаев COVID-19 превысило три тысячи

ИРКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной, общее число выявленных случаев превысило три тысячи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На заседание оперативного штаба, которое состоялось в понедельник в правительстве Иркутской области, отмечалось, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается сложной.
"В Иркутской области в общей сложности зарегистрировано 3083 заболевших. Прирост за сутки – 206 случаев, госпитализировано 2223 человека, из них 1247 вахтовиков. Выздоровел 831 пациент, умерло 14 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что темпы прироста заразившихся коронавирусом в Приангарье пока не снижаются, при этом местное распространение инфекции составляет более 73%. Однако ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, постепенно снимаются. Так, с 7 июня в Иркутской области прекратила действие практика обязательного размещения прилетевших в регион пассажиров в обсерваторы или на самоизоляцию. Прибывшие могут быть изолированы только по эпидемическим показаниям, если такое решение примет главный государственный санитарный врач Иркутской области. Обязательное размещение в обсерваторы сохраняется только для вахтовиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.