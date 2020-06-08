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2020-06-08T14:44
https://ria.ru/20200608/1572630900.html
Минобороны следит за учениями НАТО в Балтийском море
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РИА Новости

Минобороны следит за учениями НАТО в Балтийском море

14:44 08.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Балтийский флот России следит за учениями стран НАТО в Балтийском море Baltops-2020, сообщает в понедельник Национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран Baltops-2020, проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частях Балтийского моря", - сказано в релизе.
Другие детали не приводятся.
Как заявляла командующая 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти, учения "не являются угрозой какой-либо стране" и, по ее мнению, не приведут к эскалации в отношениях с Россией.
Здание Министерства иностранных дел России
6 июня, 15:38
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Ежегодные учения Baltops стартовали в воскресенье и продлятся до 16 июня. Морские учения проводятся с 1972 года, в этом году в них примут участие Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОБезопасностьВ мире
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