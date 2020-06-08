Собянин призвал не допустить новой вспышки коронавируса

"Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии", - написал он.